நாங்க என்ன தாழ்த்தப்பட்டவர்களா? முதல் செருப்பை தலையில் வைத்து நடந்தவங்க வரை..சுழன்றடித்த சர்ச்சைகள்

சென்னை : செருப்பை தலையில் தூக்கி வைத்து நடந்தவர்களுக்கு மேயர் பதவி தந்து அழகு பார்த்தவர் முதல்வர் ஸ்டாலின் திமுகவைச் சேர்ந்த திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி பேசியது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் கடந்த காலங்களில் திமுகவினர் பட்டியலின மக்கள் குறித்து பேசிய பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் திமுக அரசின் ஓராண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் கும்மிடி பூண்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டிஜே கோவிந்தராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது .

இதில் தலைமைக்கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் தமிழ்நாடு பாடநூல் கல்வியியல் பணிகள் கழக தலைவர் திண்டுக்கல் லியோனி கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

Dindigul I. Leoni of the DMK Chief Minister Stalin who gave the mayoral post to those who walked around with their sandals on their heads, has caused a great deal of controversy. In this situation, posts about people who have been on the DMK leaders talk abpout sc st people in the past are being re-circulated on social media.