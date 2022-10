சாகலாம்னு நினைச்சேன்..ஆனால் அதுக்குள்ள! பகீர் வாக்குமூலம் அளித்த சதீஷ்! மோகன் ஜி என்ன சொன்னார்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் கல்லூரி மாணவி சத்யப்பிரியா கொலை வழக்கு தொடர்பாக கைதாகி புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சதீஷ் தற்கொலை செய்ய நினைத்ததாக வாக்குமூலம் அளித்த நிலையில், அவருக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்நிலையில் சதீஷுக்கும் சில முட்டுக் கொடுப்பார்கள் என இயக்குனர் மோகன் ஜி கூறியுள்ளார்.

சென்னை ஆலந்தூர் காவலர் குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் ராமலட்சுமி இவர் ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மகள் சத்யா(20), தி.நகரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பி.காம்.இரண்டாமாண்டு படித்து வந்தார்

நேற்று முன்தினம் மதியம் 1 மணியளவில் கல்லூரிக்கு செல்வதற்காக பரங்கிமலை ரயில் நிலையம் சென்றுள்ளார். அப்போது அவரை பின் தொடர்ந்து வந்த ஆலந்தூர் ராஜா தெருவை சேர்ந்த சதீஷ் என்பவர் சத்யாவிடம் வாக்குவாதம் செய்து பின்னர் கடற்கரை செல்லும் மின்சார ரயிலில் தள்ளிவிட்டு தப்பி ஓடி விட்டார்.

நம்மூர்லயாவது ரோட்டு சைடுல நின்று கையசைப்பாங்க.. பீகாரில் குறுக்கே கயிறே கட்டுறாங்களாம்.. பரிதாபம்

English summary

Satish, who was arrested in connection with the murder case of a college student Sathyapriya in Chennai and imprisoned in the Puzhal Jail, has confessed that he wanted to commit suicide.In this case, director Mohan g has says that some other will give some support to Satish too.