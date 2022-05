வெட்கக்கேடு.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இது அழகல்ல! மோடி முன்பான பேச்சால் மத்திய அமைச்சர் கொதிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛தமிழகத்துக்கு பல வளர்ச்சி திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைத்து தமிழ் கலாசாரம், மொழி பற்றி பெருமையாக பேசினார். ஆனால் ஸ்டாலின் முதல்வர் பதவிக்கு தகாத முறையில் நடந்துள்ளது வெட்கக்கேடானது'' என மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கடுமையாக விளாசியுள்ளார்.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் வைத்து நேற்று ரூ.31,400 கோடி மதிப்பிலான 11 திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவங்கி வைத்தார். இந்த விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் ஒரே மேடையில் முதல் முதலாக தோன்றினர்.

இந்த விழாவில் முதலில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வரவேற்று பேசினார். அவர் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பற்றி புள்ளிவிபரங்களை மேற்கொள்காட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடியை புகழ்ந்தார்.

English summary

‛‛PM Narendra Modi Launched many developmental projeccts for Tamilnadu and Spoke with pride about rich Tamil culture and Tamil language. It's disgraceful to see how CM Stalin has acted inappropriately for the position he holds’’ says Union Minister L Murugan.