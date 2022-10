இந்தி திணிப்பு.. நவ.4ல் களமிறங்கும் திமுக,திக.. ஒருபக்கம் பொதுக்கூட்டம், இன்னொரு பக்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுகவின் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் அதே நாளில் திக மாணவரணி சார்பாக ஆர்ப்பாட்டமும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு, மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் உட்பட அனைத்து தொழில்நுட்ப அல்லது தொழில்நுட்பம் அல்லாத கல்வி நிறுவனங்களிலும் பயிற்று மொழி கட்டாயமாக இந்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது.

தொடர்ந்து இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து திமுக இளைஞரணி மற்றும் மாணவரணி சார்பாக அக்.14ல் மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதுமட்டுமல்லாமல் தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளுக்கும், அம்மொழிகளைப் பேசும் மக்களின் நலனுக்கு எதிராகவும் வழங்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்தக் கூடாது என மத்திய அரசினை வலியுறுத்தி அக்.18ல் நடைபெற்ற சட்டசபை கூட்டத்தில் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது.

English summary

DMK's anti-Hindi resolution public meeting will be held on Nov 4. On the same day DK's Protest against Hindi imposition will also be held.