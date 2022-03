Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நான்தான் கவுன்சிலர் என்று கூறியதோடு சென்னையில் காவல்துறையினரை அறுவறுக்கத்தக்க வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளார் பெண் கவுன்சிலரின் கணவர். சிறு தவறு செய்தாலும் தண்டிப்பேன் என்று சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின் அத்துமீறும் நிர்வாகிகள் மீது சாட்டையை சுழற்றுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

நான்தான் கவுன்சிலர்...நீ வாடா...சென்னையில் போலீசை வசைபாடிய திமுக நபர் - சாட்டை சுழற்றுவாரா முதல்வர்

பல்லாவரத்தில் பிரியாணி கடையில் பெண் கவுன்சிலரின் மைத்துனர் மாமூல் கேட்டு அடிதடியில் ஈடுபட்ட சம்பவத்தின் பரபரப்பு அடங்கும் முன் அடுத்த அட்ராசிட்டி ஆரம்பமாகிவிட்டது. கவுன்சிலர்களின் உறவினர்கள் அடுத்தடுத்து புகார்களில் சிக்கி வருகின்றனர்.

பெண்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு அளித்து அவர்களை வெற்றி பெற வைத்து பதவியில் அமர வைத்தாலும் பெண் கவுன்சிலர்களின் கணவரும், உறவினர்களும் அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அடாவடியில் ஈடுபட ஆரம்பித்து விட்டனர்.

English summary

DMK councillor husband thretten Chennai Police : (சென்னை போலீசை மிரட்டிய திமுக கவுன்சிலரின் கணவர்) The husband of a female councillor who said that he was a councillor and insulted the police in Chennai with insulting words.