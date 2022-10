அடுத்த ரத்தம் தயார்.. திமுகவின் எதிர்கால தலைவரே.. கைத்தட்டலை குவித்த தயாநிதி மாறன் பேச்சு.. பின்னணி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுக வாரிசு அரசியல் செய்வதாக பாஜகவினர் விமர்சனம் செய்து வரும் நிலையில் தான் இன்று நடந்த ஆர்ப்பாட்ட மேடையில், ‛‛இந்தி எதிர்ப்புக்கு அடுத்த ரத்தம் தயாராகிவிட்டது. திமுகவின் எதிர்கால தலைவரே'' என அக்கட்சியின் எம்பியான தயாநிதி மாறன் பேசியது கைத்தட்டலை குவித்தது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா உள்பட பாஜகவின் மூத்த தலைவர்கள் வாரிசு அரசியல், குடும்ப அரசியல் என மாநில கட்சிகளை பொதுமேடைகளில் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

சமீபகாலமாக இந்த விமர்சனம் அதிகரித்துள்ளது. இதபோல் பாஜகவில் உள்ள வாரிசு அரசியலையும் எதிர்க்கட்சியினர் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர். இதனால் தற்போதைய சூழலில் பாஜகவினருக்கும், எதிர்க்கட்சியினருக்கும் இடையே பரபரப்பாக செல்லும் விவாதங்களில் ஒன்றாக வாரிசு அரசியல், குடும்ப அரசியல் உள்ளது.

ஐஐடியில் ‛‛அவா’’ விடமாட்டார்.. அரசியலுக்காக இந்தியை திணிக்கும் மோடி-அமித்ஷா.. விளாசிய தயாநிதி மாறன்

English summary

While the BJP is criticizing that the DMK is doing successor politics, today's protest stage said, The next blood is ready for anti-Hindi. Dayanithi Maran, the MP of the party, said, "The future leader of DMK", which gathered applause.