கசப்பு மருந்துகள் “அதுக்குத்தான்”.. பெரிய திட்டத்துக்கு ரெடியான திமுக! இனி அவ்ளோதான்.. மாஸ் பிளான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நீண்டகாலமாக கேள்வி எழுப்பி வரும் எதிர்க்கட்சிகளின் வாயை அடைக்கத் தயாராகிவிட்டதாம் திமுக அரசு. அதற்காகவே, தொடர்ச்சியாக மக்களுக்கு சில 'கசப்பு' மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறதாம்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது முதலே, குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ. 1000 உரிமைத் தொகை எப்போது வழங்கப்படும் என்பதுதான் திமுகவுக்கு எழுப்பப்படும் பிரதான கேள்வியாக இருக்கிறது.

அதிமுக, பாஜக என எதிர்க்கட்சிகளும் இந்த வாக்குறுதியை கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டே ஆளும் திமுக அரசை விமர்சித்து வருகின்றன.

பொதுமக்கள் மத்தியிலும், மகளிருக்கு இலவச பயணம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை எல்லாம் விட, இந்த மாதந்தோறும் ரூ. 1000 திட்டம் தான் பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

அடடே இவருமா.. பாஜகவில் நடிகர் சசிகுமார்! மாநில பதவி கொடுத்த அண்ணாமலை! கேசவ விநாயகத்துக்கு நன்றியாம்

English summary

DMK government is ready to silence the opposition parties. Scheme of giving Rs 1000 a month to women will be start soon. For that reason, people are continuously being given some 'bitter' medicines.