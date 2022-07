நீட் தற்கொலை.. இந்தியாவிலேயே இங்கு தான் அதிகம்.. திமுக மீது அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நீட் தேர்வு ரத்து விவகாரத்தில் திமுக அரசு முயற்சிகள் போதவில்லை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 34-ஆவது தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு கட்சிக் கொடியேற்று விழா நடைபெற்றது. இதில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்துகொண்டு கொடியேற்றினார். இதனைத்தொடர்ந்து அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 34-ஆவது தொடக்க விழாவைக் கொண்டாடும் இந்த வேளையில் கட்சியின் வளர்ச்சிக்காக எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி உழைத்து வரும் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், ஆதரவாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி.

PMK Leader Anbumani Ramadoss said DMK rule has completed one year. The spread of Corona has been handled well. But DMK's efforts on the issue of water selection were not enough. Due to NEET examination, most suicides are happening in Tamil Nadu in India.