சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை தொடர்ந்தால்.. திமுக ஆட்சி கலைக்கப்படும்.. ஜெயக்குமார் தாக்கு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை தொடர்ந்தால் திமுக ஆட்சி கலைக்கப்படும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அதிமுகவின் கொடி, சின்னம், போலி உறுப்பினர் அட்டை, பணம் வசூல் உள்ளிட்ட மோசடி செயல்களில் ஈடுபட்டதாக கேசி பழனிச்சாமி மீது அதிமுக சார்பாக புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத்தொடர்ந்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது குறித்து நிருபர்கள் எழுப்பினர். அதற்கு, தமிழ்நாடு ஒரு அமைதி பூங்காவாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. பொதுவாக மதக் கலவரம் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்வது அரசின் கடமை.

நாடே இல்லாத 'ராஜாவுக்கு’ 9 மந்திரிகள்.. பந்தாடப்பட்ட பண்ருட்டி.. ஓபிஎஸ்ஸை கிண்டல் செய்த ஜெயக்குமார்!

English summary

Former AIADMK Minister Jayakumar has criticized that DMK government will be dissolved if law and order problem continues in Tamil Nadu.