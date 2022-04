திட்டம் வெற்றி பெற்றால் தம்பட்டம்.. தோற்றால் பிறர்மீது பழி.. திமுக பண்றது நியாயமா? கேட்கிறார் ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: திட்டம் வெற்றி பெற்றால் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்வதையும், இல்லையெனில் பிறர்மீது பழி போடுவதையும் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளது திமுக அரசு என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: நிலக்கரி, பெட்ரோல், டீசல், உரங்கள், எரிவாயு உள்ளிட்ட பல அத்தியாவசியமானப் பொருட்கள் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும், அவற்றின் இருப்பைக் கண்காணிப்பது, தேவைக்கேற்ப அவற்றை மத்திய அரசிடமிருந்து கேட்டுப் பெறுவது அவ்வாறு பெற முடியவில்லை என்றால், அவற்றை இறக்குமதி செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பது ஆகியவை மாநில அரசின் இன்றியமையாத கடமையாகும். ஆனால், இந்த பொறுப்பை உணராமல், வெற்றி என்றால் அதற்கு தி.மு.க. தான் காரணம் என்றும், பிரச்சனை என்றால் பிறர் மீது பழி போடுவதும் தி.மு.க.விற்கு வாடிக்கையாகி விட்டது.

English summary

AIADMK coordinator O Panneerselvam says DMK government is known for getting credit from other's work and DMK government is blaming AIADMK for failure.