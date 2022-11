புலம்பல்..திறமையில்லை..திமுக எப்போதுமே அதிமுகவிற்கு பகையாளிதான்..போட்டு தாக்கும் ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுகவுடன் அண்ணன், தம்பி உறவு எல்லாம் எப்போதோ முடிந்துவிட்டது என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். அதிமுகவை இயக்க வேண்டிய அவசியம் பாஜகவுக்கு இல்லை என்றும் திமுக எப்போதுமே எங்களுக்கு பகையாளிதான் என்றும் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட எம்ஜிஆர் 1972ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 17ஆம் தேதியன்று அதிமுகவை தொடங்கினார். அதிமுக தொடங்கப்பட்டு பொன்விழா கொண்டாடியுள்ளது.

கடந்த பல ஆண்டுகாலமாகவே திமுகவும் அதிமுகவும் தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வருகின்றன. தற்போது திமுக ஆளுங்கட்சியாக உள்ள நிலையில் அதிமுக எதிர்கட்சியாக உள்ளது.

English summary

Former Minister Jayakumar has said that the brother and sister relationship with DMK has ended at some point. Jayakumar said that BJP does not need to run AIADMK and DMK has always been our enemy.