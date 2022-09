கொரோனா சமயத்தில் சாதி அடிப்படையில் மாணவர்கள் பிரிப்பு.. தீண்டாமை தொடர திமுகவே காரணம்! பாயும் ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: பாஞ்சாகுளத்தில் ஊர் கட்டுப்பாடு காரணமாகச் சிறுவனுக்குக் கடைக்காரர் ஒருவர் மிட்டாய் தர மறுத்த சம்பவத்தில் திமுக அரசைச் சாடி முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள பாஞ்சாகுளத்தில் சிறுவனுக்குக் கடைக்காரர் ஒருவர் மிட்டாய் தர மறுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஊர் கட்டுப்பாடு காரணமாகப் பட்டியலின சிறுவர்களுக்குக் கடைக்காரர் மிட்டாய் தர மறுத்ததுள்ளார்.

இதுமட்டுமின்றி தங்கள் பள்ளிகளிலும் கூட தீண்டாமை நிலவுவதாகவும் தங்களைக் கீழே அமர வைப்பதாகவும் அந்த சிறுவர்கள் புகார் கூறி இருந்தனர்.

பெர்ஃபாமென்ஸ் பண்ண விடுங்கய்யா! காலில் விழனும்..ரத்தத்தில் ஆல்கஹால் ஏறிய ரத்தத்தின் ரத்தங்களால் கலகல

English summary

OPS targets DMK govt on Panjakulam issue and says DMK is responsible for that: OPS says untouchability need to be abolished in the state.