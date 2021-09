உள்ளாட்சி தேர்தல்.. இதுதான் முக்கியம்.. ஸ்டாலின் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கோட்டையில் கையெழுத்திட்டு அறிவிக்கப்படும் திட்டங்கள் மக்களிடம் சென்றுசேர, உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் திமுகவினர் இடம் பிடிப்பது முக்கியம் என அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் பேசி உள்ளார். இதன் மூலம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் தான் விருப்பிய மாற்றங்கள் நடக்கும் என தொண்டர்களை மறைமுகமாக எச்சரித்துள்ளார்.

எந்தவிதப் பதவிகளுக்கும் வராமல், எதற்கும் ஆசைப்படாமல், தொண்டன் என்ற நிலையிலிருந்து பணியாற்றியவர்களால் தான் திமுக ஆட்சி தமிழகத்தில் உருவாகி உள்ளதாக பெருதப்பட்ட ஸ்டாலின், தமிழகத்தில் நிரந்தமாக திமுக ஆட்சி அமைக்க இந்த ஆட்சி அடித்தளமாக அமைய வேண்டும் என விரும்புகிறார்.

தந்தை பெரியார் பிறந்த நாள் செப்டம்பர் 17, திமுகவைத் தோற்றுவித்த பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாள் செப்டம்பர் 15. திமுக தோற்றுவிக்கப்பட்ட நாள் செப்டம்பர் 17. இம்மூன்றையும் ஒன்றிணைத்து முப்பெரும் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு விழாவில், விருதுகளை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

English summary

DMK leader MK Stalin said it was important for the DMK to have a place in the local administration so that the project signed and announced at the secretariat could reach the people.