அனல் பறக்கும் தஞ்சை தெற்கு.. ஸ்டாலின் உத்தரவை மீறியவர்களுக்கு தக்க நேரத்தில் செக்

தஞ்சாவூர்: திமுகவின் 15 வது உள்கட்சித் தேர்தல் முடிவுகள் நடந்து முடிந்திருக்கும் நிலையில் நேற்று வெளியான புதிய மாவட்ட நிர்வாகிகள் பட்டியலில் தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் உட்பட 7 மாவட்டங்களின் செயலாளர்கள் மாற்றப்பட்டு உள்ளார்கள்.

5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை திமுகவில் உள்கட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அண்மையில் திமுகவின் 15 வது உட்கட்சித் தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்தது. கிளைக் கழகம், பேரூர், நகரம், ஒன்றியம், மாநகரம், வட்டம், பகுதி போன்ற பல்வேறு பகுதிகளுக்கான தேர்தல் ஏற்கனவே நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டது.

இந்த நிலையில் உட்கட்சித் தேர்தலில் முக்கிய நிகழ்வான மாவட்ட செயலாளர், மாவட்டத் தலைவர், துணைத் தலைவர், மாவட்ட துணை செயலாளர்கள், பொருளாளர், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர், பொதுக்குழு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் நடத்தப்பட்டு நேற்றிரவு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு உள்ளன.

As DMK's 15th internal party election results are over, secretaries of 7 districts including Tanjore South district have been changed in the list of new district administrators released yesterday.