ஆஜராக டைம் கேட்கும் செந்தில் பாலாஜி.. அமலாக்க துறையின் திடீர் ஆக்ஷனுக்கு காரணம் 'அவர்களா'?பரபர தகவல்

சென்னை: சட்டசபை நிகழ்வில் பங்கேற்கவுள்ளதால் அமலாக்கத்துறை முன் ஆஜராக ஒரு மாதம் கால அவகாசம் கேட்டு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

போக்குவரத்துக் கழகத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாகப் பண மோசடியில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை நேரில் ஆஜராகச் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.

இந்நிலையில், சட்டசபை நிகழ்வுகளைக் காரணம் காட்டி அமலாக்கத்துறை முன் ஆஜராகக் கால அவகாசம் கேட்டு செந்தில் பாலாஜி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

DMK Minister Senthil Balaji fails to appear before the ED. Senthil Balaji has cited Budget Session for his absence and has sought a month’s time.