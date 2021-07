மீண்டும் தலைநகரிலேயே பவர்கட்- நள்ளிரவில் நேரடியாக களத்தில்இறங்கிய செந்தில் பாலாஜி..குவியும் பாராட்டு

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: மின்வெட்டு தொடர்பாக மூத்த செய்தியாளர் ஆர்கே ராதாகிருஷ்ணன் தனது ட்விட்டில் பதிவிட்ட சில மணி நேரத்திலேயே அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியே நேரடியாகத் தலையிட்டு பிரச்சினையைச் சரி செய்துள்ளார்.

கடந்த 2006-2011 திமுக ஆட்சியில் மின்வெட்டு சிக்கல் எந்தளவு இருந்தது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். 2011 சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுகவின் தோல்விக்கு மின்வெட்டும் ஒரு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மின்வெட்டு பிரச்சினை படிப்படியாகக் குறைந்தது. கடைசி வரையிலும் மின்வெட்டு பிரச்சினை எழாமல் அதிமுக அரசு பார்த்துக் கொண்டது.

Minister Senthil Balaji himself responded to the power outage issue in Chennai. For the last few weeks, Unannounced powercut is the new issue in Tamilnadu.