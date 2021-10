வனப் பணி தேர்வில் நாட்டிலேயே 10வது இடம் பிடித்த தமிழக மாணவி திவ்யா.. கனிமொழி எம்.பி. வாழ்த்து

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஐஎப்எஸ் (வனப்பணி) தேர்வு முடிவு நேற்றிரவு வெளியிடப்பட்டது. இந்திய அளவில் 89 பேர் தேர்ச்சி பெற்ற நிலையில், 10வது இடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திவ்யா.

இவருக்கு திமுக எம்.பி. கனிமொழி ட்விட்டர் மூலமாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (யு.பி.எஸ்.சி.) இந்திய வனப் பணிக்கான 89 காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. தொடர்ந்து முதல் நிலை, மெயின் தேர்வு, நேர்முக தேர்வு என மூன்று நிலைகளில் இந்த தேர்வு நடந்தது.

தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும்.. புனித் ராஜ்குமாரின் அன்பை கண்டு.. நெகிழ வைக்கும் வீடியோ.

English summary

The results of the IFS exam were released last night. Divya from Tamil Nadu is ranked 10th out of 89 students in India.DMK MP. Kanimozhi congratulated her on Twitter.