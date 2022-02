பாஜகவும் அதிமுகவும் வேறு வேறு இல்லை.. மனதில் கொள்ளுங்கள்.. கனிமொழி பிரச்சாரம்

Chennai

சென்னை: திருவொற்றியூர் பகுதியில் போட்டியிடும் திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளான காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி வாக்குகள் சேகரித்தார்.

திருவொற்றியூரில் முதலாவது இடத்தில் 7-வது வார்டில் போட்டியிடும் கோமளவள்ளியை ஆதரித்தும் இரண்டாவது இடமாக சத்தியமூர்த்தி நகரில் மேடையில் 6வது வார்டில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் சாமுவேல் திரவியம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக 4 வது வார்டில் போட்டியிடும் ஜெயராமன் மற்றும் 5 வது வார்டில் போட்டியிடும் திமுகவைச் சார்ந்த சொக்கலிங்கத்தை ஆதரித்து வாக்குகளை சேகரித்தார்.

அப்போது மேடையில் பேசும் பொழுது கடந்த ஆட்சியில் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சிஏஏ சட்டத்திற்கு எதிராக போராடிய திமுகவினர் மீதும் பெண்கள் மீதும் மாணவர்கள் மீதும் அதிமுக வழக்குகளை போட்டது.

