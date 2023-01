இந்தியில் லெட்டர் வந்தா தமிழ்ல ரிப்ளை அனுப்புவேன்.. டிசைன் டிசைனா வர்றாங்க.. பாஜகவை விளாசிய கனிமொழி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக இந்தி திணிப்பை வெவ்வேறு ரூபங்களில், நாம் எதிர்பார்க்காத வகைகளில் எல்லாம் மேற்கொண்டு வருகிறது எனக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் திமுக எம்.பி கனிமொழி. ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் பேசியுள்ள கனிமொழி, "எனக்கு பல கடிதங்கள் இந்தியில் வருகிறது, நான் தமிழில் பதில் எழுதுகிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக துணை பொதுச் செயலாளரும், எம்.பியுமான கனிமொழி கருணாநிதி, ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள சிறப்புப் பேட்டியில், காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலும், தற்போதைய பாஜக ஆட்சியிலும் மேற்கொள்ளப்படும் இந்தி திணிப்பு பற்றிப் பேசியுள்ளார்.

மேலும், நாடாளுமன்றத்தில் தான் ஆவேசமாகப் பேசியதற்கான காரணம் குறித்தும் வெளிப்படையாகப் பேசி இருக்கிறார் கனிமொழி. இனி அவரது பேட்டி..

English summary

DMK MP Kanimozhi karunanidhi accused BJP of imposing Hindi in different forms, in ways that we did not expect. Speaking in an exclusive interview, Kanimozhi said, "I receive many letters in Hindi, and I replying in Tamil."