திடீர் வருகை.. பேச்சை ‘சட்டென’ நிறுத்திவிட்டு.. ஓடிச் சென்று கையைப் பிடித்து அழைத்து வந்த கனிமொழி!

சென்னை : மேடையில் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, அமைச்சர் துரைமுருகன் திடீரென நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததைப் பார்த்த திமுக எம்.பி கனிமொழி, பேச்சை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கிச் சென்று அவரை கையைப் பிடித்து மேடைக்கு அழைத்து வந்தார்.

முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் 4வது நினைவு நாளையொட்டி, திமுக மகளிரணி சார்பில் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர் பொன்முடி உள்ளிட்ட பலர் உரையாற்றினர்.

திமுக பொதுச் செயலாளரும், நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன் திடீரென நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கீழே அமர்ந்ததைப் பார்த்து, பேசிக்கொண்டிருந்ததை விட்டுவிட்டு ஓடிச்சென்று மேடைக்கு அழைத்து வந்தது அங்கு குழுமியிருந்த உடன்பிறப்புகள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

At the 4th anniversary function of former Chief Minister Karunanidhi, when DMK MP Kanimozhi was speaking, when he saw Minister Duraimurugan suddenly come to the program, he stopped the speech and went down from the stage and brought Duraimurugan to the stage.