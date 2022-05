மாநில அரசு என்ன கலெக்ஷன் ஏஜெண்டுகளா? இனிமே அப்படி இருக்க முடியாது! மத்திய அரசை விளாசிய ‘முரசொலி’..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மத்திய அரசுக்கு நிதி வசூலித்துக் கொடுக்கும் கலெக்ஷன் ஏஜெண்டுகளாக மாநில அரசுகள் இனியும் இருக்க முடியாது என திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி தலையங்கத்தில் மத்திய அரசு குறித்து கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக முரசொலி தலையங்கத்தில்," பேரறிவாளன் விடுதலையில் மாநில உரிமைகளை நிலைநாட்டும் தீர்ப்பினை அளித்த உச்சநீதிமன்றம் - அடுத்ததாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விவகாரத்திலும் மாநிலங்களின் உரிமையை நிலைநாட்டி உள்ளது.

குஜராத்தைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கு விசாரணையின் போது உச்சநீதிமன்றம் பல்வேறு கருத்துகளை முன்வைத்தது.

English summary

Murasoli, the DMK's official daily, has been sharply critical of the central government, saying that state governments can no longer be collection agents for the central government.