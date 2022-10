இதுக்குத்தான் மீட்டிங்கா? சட்டமன்றத்தில் எடப்பாடிக்கு 'ஸ்கெட்ச்’ போடும் திமுக! கதிகலங்கும் ‘மாஜி’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில் மிக குறுகிய காலமே கூட்டத் தொடர் நடந்தாலும் அதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிரான முக்கிய சில விஷயங்கள் முன்வைக்கப்பட இருப்பதாகவும், இதன் காரணமாகவே அதனை சமாளிக்க எடப்பாடி எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை கூட்டி இருப்பதாக கூறுகின்றனர் அதிமுகவினர்.

மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் வருகிற அக்டோபர் 17ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும் என சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்திருக்கிறார். 17ஆம் தேதி இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அன்று கூட்டத்தொடர் ஒத்திவைக்கப்படும்.

அதற்கு பிறகு துணை நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பது குறித்து விரிவான தகவல்கள் வெளியாகும். அதே நேரத்தில் தற்போது நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் குறுகிய காலமே நடக்கும் எனவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

The Tamil Nadu Legislative Assembly session is scheduled to start on October 17, although the session will be held for a very short period of time, but some important issues against Edappadi Palaniswami will be presented in it.