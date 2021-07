Chennai

oi-Veerakumar

மா.செ.க்கள் பார்த்து செய்வாங்க.. ஓகேன்னா வாங்க.. திமுக திட்டம்.. திடுக்கிடும் கூட்டணி கட்சிகள்!

சென்னை: தமிழக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வளைந்து கொடுக்க கூடாது என்று திமுக முடிவு செய்துள்ளது. இதனால் கேட்ட இடங்கள் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் உள்ளன கூட்டணி கட்சிகள்.

உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு விதித்துள்ள நிலையில், அதனை எப்படியாவது 6 மாதத்திற்கு தள்ளிப்போட பகீரத பிரயத்தனத்தை செய்து வருகிறது மாநில தேர்தல் ஆணையம்.

திமுக அரசின் விருப்பமும் அதுதான்.

விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறும் பாஜக? எல் முருகன் பரபரப்பு பேட்டி

English summary

The DMK leadership is planning to contest alone in local government election. DMK will look at and allocate a certain number of seats. If it is accepted, the alliance can compete. Other than that, we don't need an alliance if we make the fuss that so many percent of the seats should be allocated; Arivalayam has a plan to compete separately.