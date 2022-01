மாதம் ஒரு குறி.. வரிசையாக சிக்கிய 6 மாஜிக்கள்.. அதிரடி ரெய்டுகள்... அடுத்தது யார்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே.பி. அன்பழகனுக்கு தொடர்புடைய 57 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள். இவருடன் சேர்த்து இதுவரை 6 முன்னாள் அமைச்சர் வீடுகளில் சோதனை நடந்துள்ளது.

இந்த வரிசையில் கே.பி. அன்பழகன் 6-வது நபராவர். ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறி இருந்தது.

கே.பி அன்பழகன்: சிக்கிய 6வது மாஜி.. என்னாது 11.32 கோடி ரூபாயா.. அதிகாலையிலேயே 57 இடத்தில் ஐடி ரெய்டு

English summary

Former AIADMK Higher Education Minister K.P. The Anti-Corruption Department is conducting inspections at 57 places related to Anpalagan. So far 5 former ministerial houses have been raided