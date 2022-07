திமுகவுக்கு 2 முதலமைச்சர்கள்.. அப்போ கூட பாஜகவால்.. ம்ஹூம்! - நயினாருக்கு டிகேஎஸ் இளங்கோவன் ரிப்ளை!

Chennai

சென்னை : தனி நாடு கோருவது தி.மு.கவின் கொள்கை அல்ல, மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும், மாநில சுயாட்சி என்பதுதான் திமுகவின் நிலைப்பாடு என திமுக செய்தித் தொடர்புச் செயலாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டை இரண்டாக பிரித்தால் நிர்வாகம் செய்ய எளிதாக இருக்கும் - நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி

மாநில சுயாட்சி வழங்கப்படவில்லை என்றால் தனி தமிழ்நாடு கோரிக்கை எழுப்பப்படும் எனப் பேசிய திமுக எம்பி ஆ.ராசாவின் பேச்சு சர்ச்சையானதைத் தொடர்ந்து அது குறித்து விளக்கமளித்துள்ளார் திமுகவின் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்.

தனி தமிழ்நாடு கோரிக்கை..ஆ.ராசாவை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும்: சு.சுவாமி

தமிழ்நாட்டை இரண்டாகப் பிரித்தால், இரண்டு முதல்வர்கள் திமுகவுக்குத்தான் கிடைப்பார்கள். நயினார் நாகேந்திரனால் எம்எல்ஏவாக கூட ஆக முடியாது என டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

How can they say of diving Tamil Nadu in 2 parts, if at all it's divided, then it'll be DMK that will have 2 CMs, BJP's Nainar Nagendran can't even be an MLA : DMK MP TKS Elangovan.