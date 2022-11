தீர்ப்பால் கூட்டணிக்குள் தகராறு.. காங்கிரஸ், சிபிஎம்க்கு விளக்கி புரியவைப்போம்.. இதான் திமுக பிளான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 10% இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான எங்களின் நிலைப்பாட்டை காங்கிரஸ் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு விளக்கிச் சொல்லி புரிய வைப்போம் என திமுக செய்தி தொடர்பு செயலாளர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

பொருளாதார அடிப்படையில் முற்பட்ட பிரிவினருக்கான 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கும் தீர்ப்புக்கு எதிராக திமுக மேல்முறையீடு செய்யப் போவதாக அறிவித்துள்ளது.

அதேசமயம், காங்கிரஸ், சிபிஐஎம் ஆகிய திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகள், 10% இட ஒதுக்கீடு தீர்ப்புக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன. இந்நிலையில், இந்த தீர்ப்புக்கு எதிரான நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

10% இடஒதுக்கீட்டை ஆதரிப்பதால், காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் சிபிஐஎம் இந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்குமா எனக் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

DMK former MP TKS Ilangovan has said that we will explain our position regarding 10% reservation for economically weaker section to Congress and the Marxist Communist Party.