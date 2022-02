உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுகவின் கச்சேரி இனிதான் ஆரம்பமாகும்... வெயிட் அன் சீ - ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுகவைப் பொறுத்தவரை 2 மணிக்கு மேல் கச்சேரியை ஆரம்பிக்கப்போவதாக கூறுகின்றனர் என்று மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். 2 மணிக்கு மேல் அந்த கச்சேரியை அனைவரும் காண்பீர்கள் என நினைக்கிறேன் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகள் உள்ளிட்ட 648 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள், நடிகர்கள் பலரும் வந்து வாக்களித்து வருகின்றனர்.

அமைதியான முறையில் எந்த வித அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் இன்றி நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை, தாம்பரம் மாநகரங்களில் மிகவும் மந்தமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி :Former AIADMK Minister Jayakumar has said that the DMK will start the concert at 2 pm. "I think everyone will see the concert at 2 p.m.," he said.