அந்த மனசுதான் கடவுள்.. 24 மணி நேரமும் லெஜண்ட் சரவணன் அருள் வீட்டில் அன்னதானம்.. குவியும் பாராட்டு

சென்னை: சென்னை தி லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் சரவணன் அருள் தனது வீட்டில் 24 மணி நேரமும் அன்னதானம் வழங்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.

நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சரவணா நாடார். இவருக்கு மூன்று மகன்கள். அவர்கள் செல்வரத்தினம் யோக ரத்தினம், ராஜரத்தினம். இவர்களில் இளைய மகனான செல்வரத்தினம்தான் சென்னையில் வியாபாரத்தில் தனது வெற்றி கொடியை நாட்டினார்.

தனது வியாபாரத்தில் நல்ல நிலையை அடைந்தவுடன் செல்வரத்தினம் தனது சகோதரர்களின் குடும்பத்தையும் சென்னைக்கு அழைத்து வந்து அவர்களும் வியாபாரம் செய்ய உதவினார். இதையடுத்து செல்வரத்தினம் இறந்தவுடன் அண்ணன் தம்பிகளுக்குள் சண்டை வந்து கடைகளும் பிரிந்தன. செல்வரத்தினத்தின் மகன்தான் சரவணன் அருள்.

Legend Saravanan gives place for public in his home and he is giving 24 hours annnadhanam in his home.