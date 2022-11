ஆழ்ந்த காற்றழுத்தம் எங்கே இருக்கிறது? எப்போது கரையை கடக்கும்? மீண்டும் காற்றழுத்தமாகிறதா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்தம் தற்போது எங்கே இருக்கிறது என்பது குறித்து தெரியுமா?

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி தீவிரமடைந்துள்ளது. வங்க கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தம் கடந்த 9 ஆம் தேதி உருவானது. இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்தமாக தீவிரமடைந்தது.

இது புயலாக மாற வாய்ப்பில்லை என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்தம் காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்து வருகிறது. தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சை, கரூர், கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்து வருகிறது.

