"பச்சை பொய்".. அறிவே இல்லையா.. "அவரை" நிழல்கூட மதிக்காது.. பாஜக மீது பாய்ந்த திமுக மனுஷ்யபுத்திரன்

சென்னை: பத்திரிகை சுதந்திரத்தின்மீது தாக்குதல் தொடுத்துகொண்டிருக்கிறது பாஜக.. அதனால், அண்ணாமலை போன்றோரின் போலி நாடகத்தை அவரது நிழல்கூட நம்பாது.. அரசியலுக்கும் அண்ணாமலைக்கும் கொஞ்சம்கூட தொடர்பு கிடையாது என்று, மூத்த பத்திரிகையாளர் மனுஷ்யபுத்தரன் கூறியுள்ளார்.

கோவையில் நடந்தது தற்கொலைப்படைத் தாக்குதல் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தொடர்ந்து கடுமையான கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்.

மேலும், கோவையில் கார் வெடி விபத்தில் இறந்த நபரின் வீடுகளில் சோதனை நடத்தியபோது கிட்டத்தட்ட 55 கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட், பொட்டாசியம், சோடியம், ப்ஃயூஸ் வயர்ஸ், 7 ஓல்ட் பேட்டரி இவை அனைத்தையும் கைபற்றியுள்ளதாகவும், இந்த தகவலை காவல்துறை இன்னும் தெரிவிக்கவில்லை, தமிழக அரசு ஏன் இந்த தகவலை வெளியிட மறுக்கிறது என்று தெரியவில்லைம் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

Do you know who Annamalai is and he is Spreading false information, says IT wing cadre, poet manushyaputhiran: Specials