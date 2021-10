அமாவாசை: கா.. கா.. னு கத்தி தொண்டை தண்ணி வத்தி போச்சா.. போன் செய்யுங்க.. ரூ.50-க்கு வாடகை காக்கா...

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நமது முன்னோர்களாக கருதப்படும் காக்கையை ரூ 50 வாடகைக்கு அனுப்பி மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு முன்னோர்களுக்கு வைக்கப்படும் உணவை உட்கொள்ள வைக்கும் பிசினஸ் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதையெல்லாம் பிசினஸாக தொடங்கிவிட்டார்களா என்றால் ஆ என வாயை பிளப்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது.

அமாவாசை எனப்படுவது முன்னோர்களை வழிபடுவதாகும். இந்த நன்னாளில் முன்னோர்களை வழிபட்டால் நம் பாவங்கள் விலகி வாழ்வில் ஒளி பெருகும் என்பது ஐதீகம். மாதந்தோறும் வரும் அமாவாசைகளின் போது 3 தலைமுறையினரின் பெயரை கூறி தர்ப்பணம் கொடுப்பது விசேஷம்.

பின்னர் காக்கைக்கு சாதத்துடன் எள் கலந்தோ, அல்லது அவரவர் குடும்ப வழக்கப்படி உணவு வைக்கப்படும். இதை காக்கை வந்து எடுத்தால் அது முன்னோர்களே வந்து உணவை உண்டுவிட்டு நமக்கு ஆசி வழங்கிவிட்டு போவதாக ஐதீகம்.

