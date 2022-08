ஆஹா.. ஆவின் தயிரில் ரூ.15 யாருக்கு போகிறது.. ஸ்டாலினுக்கா? "சின்னவருக்கா".. கணக்கு கேட்ட எச். ராஜா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நூறு ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய ஒரு லிட்டர் தயிரை 5 சதவீத வரி உயர்வு செய்ததால் 105 ரூபாய்க்கு தானே விற்க வேண்டும்? ஆனால் தமிழக அரசு ஏன் 120 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கிறது? அந்த 15 ரூபாய் ஸ்டாலினுக்கு போகிறதா? அல்லது அவரது மருமகன் சபரீசனுக்கு போகிறதா? இல்லை, சின்னவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு போகிறதா? என்று பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

சமீபகாலமாகவே, கேஸ்விலை, பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட அனைத்துமே விலைஉயர்ந்துள்ளது.. போதாக்குறைக்கு அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு சார்பில் உணவுப் பொருளான அரிசி, கோதுமைக்கு 5 சதவீதம் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த வரிவிதிப்பை கண்டித்து பல்வேறு அமைப்புகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

நனைகிறது தமிழகம்.. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும்..நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் இன்று செம மழை

English summary

Does Aavin milk money go to Sabareesan and who will get 15 rupees in the increase in the price of curd, asks h raja தமிழக அரசு தயிர் விலையை ஏன் 120 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கிறது என எச் ராஜா கேட்டுள்ளார்