நீடிக்கும் ‘சஸ்பென்ஸ்’.. என்ன நடக்கப்போகுது? சட்டசபைக்கு போவாரா ஓபிஎஸ் ? - திட்டம் என்ன?

Chennai

சென்னை : தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரும் 17ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக சபாநாயகர் யாரை அங்கீகரிக்கப் போகிறார் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

சட்டமன்றத்தில் இருக்கைகள் மாற்றம் இருக்குமா?, எதிர்க்கட்சி துணை தலைவராக யார் அங்கீகரிக்கப் படுவார் என்பதெல்லாம் இன்னும் சஸ்பென்ஸாகவே இருப்பதால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் சட்டப்பேரவைக்கு செல்வாரா என்றும் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் என்பது அனைவராலும் கவனிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் நிச்சயம் சட்டப்பேரவைக்குச் செல்வார் என்கின்றனர் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

அக்.17ல் சட்டப்பேரவை கூடுகிறது.. துணை நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல்.. அப்பாவு அறிவிப்பு!

English summary

As the Tamil Nadu Legislative Assembly session is about to begin on the 17th, there is great anticipation as to who the Speaker is going to approve as the Deputy Leader of Opposition. As it is still in suspense, there is also a question whether O. Panneerselvam will go to Assembly. His supporters say that OPS will definitely go to Assembly.