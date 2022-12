கூட்டணி.. “ஓஹோ.. அது கன்ஃபார்ம் போல!” சைஸாக ஒதுங்கும் கட்சிகள்.. ரெண்டு பக்கமும் ரூட் போடும் தலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாமக ஒருபக்கம் திமுகவுக்கு இண்டிகேட்டர் போட்டுக்கொண்டே, அதிமுக கூட்டணி பக்கம் ஸ்டியரிங்கை திருப்பி வருகிறது. மக்கள் நீதி மய்யம், திமுக கூட்டணிக்கு டெல்லி வழியாக ரூட் போட்டு வருகிறது. இப்படியாக தமிழக அரசியலில் கூட்டணி வியூகங்கள் தீவிரமடையத் தொடங்கி இருக்கின்றன.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓராண்டு காலத்திற்கு மேல் இருக்கும் நிலையில், இப்போதே கட்சிகள் கூட்டணி தொடர்பான நகர்வுகளைத் தொடங்கிவிட்டன.

திமுக, அதிமுக கூட்டணியில் இல்லாத கட்சிகளும், கூட்டணிக்குக் கைகோர்க்கத் தயாராகி வருகின்றன. அதிமுக மற்றும் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளில் சில எதிரணிக்குத் தாவக்கூடும் என்ற பேச்சுகளும் கிளம்பி இருக்கின்றன.

English summary

PMK is giving the indicator to DMK, and turning wheel to the side of AIADMK alliance. Makkal Needhi Maiam moving for the DMK alliance through Congress. Thus alliance strategies are beginning to intensify in TN Politics.