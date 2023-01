அடுத்தடுத்து ‘மறைமுக’ அட்டாக்.. கோபத்தில் திருமா? சைஸா என்ட்ரி கொடுக்கும் பாமக.. ரூட் மாறுதே! ஆஹா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அடுத்தடுத்து, திமுகவை மறைமுகமாக தாக்கும் வகையில் விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் பேசி வருவது கூட்டணிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஒருபக்கம், பாமக திமுகவை நோக்கி நெருங்கி வருவதால், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அப்செட்டாகி 'தோழமை சுட்டலை' தொடங்கி இருக்கிறாரா எனும் கேள்வி அரசியல் அரங்கில் எழுந்துள்ளது.

சமீபத்தியில் சினிமா விழா ஒன்றில் பேசிய விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், திரையரங்குகள் ஒருவரது பிடியில் இருக்கின்றன என தெரிவித்திருந்தார். இது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், தலைமை பஞ்சம் நிலவுகிறது, மக்களை நேசிக்கும் தலைவர் இல்லை என திருமாவளவன் பேசியிருப்பது மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. திமுக கூட்டணியில் பாமக வருவதாக சூழல் தென்படுவதால், திருமாவளவன் இப்படியெல்லாம் பேசுவதாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

எடப்பாடி கனவு கனவுதான் போலயே! கூட்டணியை உடைக்கும் சீனியர்கள்! விலகிச் செல்லும் பாமக! நிலவரம் கலவரம்!

English summary

VCK President Thol Thirumavalavan has been speaking indirectly attacking the DMK, which is creating a ruckus within the alliance. The question has arisen in the political arena as to whether the Thirumavalavan is upset as PMK is getting closer to the DMK.