மட்டன், சிக்கன், கொழுப்பு அள்ளி சாப்பிடலாம்.. கார்போ உணவை குறைக்கனும்.. பேலியோ டயட்.. ஏகப்பட்ட நன்மை

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பேலியோ உணவு முறை என்றால் என்ன, பேலியோ உணவு முறையால் என்னென்ன நோய்களை குணப்படுத்தலாம் என்பது குறித்து சிவகங்கை அரசு பொது நல மருத்துவர் டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா விளக்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து மருத்துவர் பரூக் அப்துல்லா தனது பேஸ்புக் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

தற்போது என்னிடம் கேட்கப்படும் பல கேள்விகளுள் சில... பேலியோ என்றால் என்ன? பேலியோவினால் நீரிழிவு சரியாகுமா? வெண்குஷ்டம் சரியாகுமா?? மூட்டு வாதம் சரியாகுமா??? ஸ்லீப் ஆப்னியா சரியாகுமா??? கேன்சர் குணமாகுமா?? கர்ப்பபை கட்டி சரியாகுமா??? என்று கேட்கின்றனர்.

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இன்சுலின் ஊசி நல்லதா? கெட்டதா?.. விளக்கும் அரசு மருத்துவர் பரூக் அப்துல்லா

உதாரணம்: டைப் 1 டயாபடிஸை கட்டுப்படுத்தும் ஆனால் இன்சுலின் கட்டாயம் தேவை) அறுவை சிகிச்சையால் மட்டுமே சரியாகும் நோய்கள்( diseases which can be treated only by surgery) , பிறவியிலேயே வந்த நோய்கள் ( congenital deformities)போன்றவற்றிற்கும் பேலியோவிற்கும் சம்பந்தம் இல்லை . ஆனால் இவர்கள் பேலியோ எடுப்பதில் தவறேதும் இல்லை.

English summary

Sivagangai Government Doctor Farook Abdulla say about What is paleo diet> What are the diseases cured by this diet?