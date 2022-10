கெட்டு போன சிக்கனால் ஏற்படும் அறிகுறிகள் என்ன? இறைச்சி கெட்டதை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? டாக்டர் தீபா

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கெட்டு போன சிக்கன் சாப்பிட்டால் உடலில் ஏற்படும் அறிகுறிகள் என்ன, எத்தனை மணி நேரத்தில் மருத்துவரை அணுகினால் உயிரிழப்பை தடுக்க முடியும் என்பது குறித்து அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவமனை டாக்டர் ஒய் தீபா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து டாக்டர் ஒய் தீபா ஒன் இந்தியாவுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது: ஆரணியில் சிக்கன் சாப்பிட்டு சிறுமி பலி, தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டு மாணவன் பலியான சம்பவம், கேரளாவில் ஷவர்மா சாப்பிட்டு மாணவி பலியான சம்பவம் என செய்திகள் வெளியானதை பார்த்துள்ளோம்.

இதனால் சிக்கன் சாப்பிட்டதால்தான் இவர்கள் இறந்தனர் என கருதக் கூடாது. சிக்கனை எப்படி சமைக்கிறோம். எப்படி பாதுகாக்கிறோம் என்பதில்தான் இருக்கிறது. சிக்கன் என்பது அனைவரும் விரும்பி உண்ணக் கூடிய ஒரு உணவாகும். யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் அசைவ உணவுகளை பரிந்துரைப்பது இல்லை என்ற போதிலும் சிக்கனில் நிறைய புரத சத்து இருப்பதால் அதை எப்படி எடுத்துக் கொள்வது என்பது குறித்து சொல்கிறேன்.

English summary

Government Yoga and Naturopathy hospital Dr Y Deepa explains about how to detect the chicken is contaminated and what are the symptoms of Food poison.