காது கூசுது.. “திராவிட பசங்க..” நடிகை கஸ்தூரியின் “அந்த வார்த்தை” ட்வீட்.. கொந்தளித்த திமுகவினர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திராவிட பசங்க என்று போடுவதற்கு மாற்றாக அதில் உள்ள சில எழுத்துக்களை மாற்றி திராவிட சிந்தனை கொண்டவர்களின் தாய்மார்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் கெட்ட வார்த்தையில் ட்வீட் செய்த நடிகை கஸ்தூரிக்கு திமுகவினர் மற்றும் திராவிட இயக்கத்தினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நடிகை கஸ்தூரி தொலைக்காட்சி விவாதங்களி கலந்துகொண்டு அரசியல் ரீதியாக பல்வேறு விமர்சனங்களை பேசி வருகிறார். அதேபோல் ட்விட்டரில் அரசியல் விமர்சனங்களை அவர் முன்வைத்து வருகிறார்.

குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சி, இந்துத்துவ அமைப்புகள், வலதுசாரி சிந்தனைகளுக்கு ஆதரவாகவும், ஆளும் திமுக அரசு, திராவிட அமைப்பினர், இடதுசாரிகளுக்கு எதிராக காட்டமான விமர்சனங்களையும் அவர் முன்வைத்து வருகின்றனர்.

DMK and the Dravidian supporters are strongly condemned the actress Kasthuri who has changed some of the letters in Dravidian word and insulting the mothers of people with Dravidian thoughts.