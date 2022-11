நாம் தரம் தாழ்ந்து நடக்கக் கூடாது! கண்ணியம் முக்கியம்! மதிமுகவினருக்கு துரை வைகோ வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சமூக வலைதளங்களில் நம்மை விமர்சிப்பவர்களை நாமும் அவர்கள் அளவுக்கு இறங்கி வந்து பதில் சொன்னல் நம்முடைய கண்ணியம் தான் கேள்விக்குறியாகும் என மதிமுகவினருக்கு துரை வைகோ அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

மதிமுகவினர் பொதுவெளியில் கண்ணியம் காக்க வேண்டும் என்றும் நாம் தரம் தாழ்ந்து நடக்கக் கூடாது எனவும் உருக்கமுடன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக மதிமுக தலைமைக் கழகச் செயலாளர் துரை வைகோ விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

என்னாது விருதுநகர் எம்பி தொகுதியை கேட்டேனா.. ராகுலுடன் நான் பேசியது என்ன?.. துரை வைகோ

English summary

Durai Vaiko advised the Mdmk executives and cadres, that if we come down to their level and answer those who criticize us on social media, our dignity will be questioned.