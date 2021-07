கும்பாபிஷேசகம்.. முதல் நாளே கோயிலுக்கு சென்ற துர்கா ஸ்டாலின்! நெகிழ்ந்து போன நடிகர் அர்ஜூன்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: 'அஞ்சனாசுத ஶ்ரீ யோக ஆஞ்சநேய சுவாமி மந்திரம்' என்ற கோயிலை நடிகர் அர்ஜுன் போரூரில் கட்டியிருந்தார். இந்த கோயிலின் 'கும்பாபிஷேக விழா' இன்று நடந்தது. விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க,.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் பங்கேற்றார்.

தமிழ் திரையுலகில் மூக்கிய நடிகரும் தீவிர ஶ்ரீ ஆஞ்சநேய சுவாமியின் பக்தருமான ஆக்‌ஷன் கிங் அர்ஜுன் சென்னை, போரூரில் உள்ள கிருகம்பாக்கத்தில் அஞ்சனாசுத ஶ்ரீ யோக ஆஞ்சநேய சுவாமி மந்திரம் என்ற கோவில் கட்டியுள்ளார். இந்த கோவிலின் கும்பாபிஷேக விழா இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.

நடிகர் அர்ஜுன் கூறுகையில் இந்த கோவில் என்னுடைய 17 வருடக் கனவு. இதற்கு ஏன் 17 வருடங்கள் ஆனது என்பதை விட அந்த நாட்கள் எனக்கு அளித்த அனுபவங்கள் முக்கியமானவை.

English summary

The temple 'Anjanasutha Sri Yoga Anjaneya Swami Mantra' was built by actor Arjun. The 'Kumbabhishekam' of this temple took place today. Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin's wife Durga Stalin participated in the function.