ஆத்தி.. இது அதுல்ல! பார்த்ததும் “பதறிய” எடப்பாடி அண்ட் கோ - கைது செய்ய வந்த “பிங்க்” நிற இலவச பஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சி துணை தலைவராக ஆர்.பி.உதயகுமாரை சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிக்காததை எதிர்த்து கருப்பு சட்டை அணிந்து உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா ரோஸ் நிற பேருந்தில் கைது செய்து அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே மோதல்போக்கு நீடித்து வருகிறது. கடந்த ஜூலை மாதம் எடப்பாடி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழுவில் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீக்கப்பட்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் வகித்து வந்த எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவியை முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரிடம் வழங்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இது தொடர்பாக சபாநாயகர் அப்பாவுவுக்கும் அவரது தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.

வசமாக சிக்கிய எடப்பாடி.. தடையை மீறியா போராடுறீங்க.. பாய்ந்த வழக்குகள்.. என்ன பிரிவுகள் தெரியுமா?

English summary

Edappadi Palaniswami and AIADMK officials, who were on a hunger strike in black shirts against the speaker for not announcing RB Udayakumar as the opposition vice-president of the Tamil Nadu Legislative Assembly. were arrested and taken away in a rose colored free bus for women