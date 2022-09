ஒரே பாயிண்ட்டில் ஆஃப்.. ‘எக்ஸ்பெர்ட்' சொன்ன விஷயத்தால் எடப்பாடி ஹேப்பி.. ஓபிஎஸ் பிளானுக்கு ‘செக்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அடுத்தகட்ட திட்டத்தில் இறங்கியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மூத்த சட்ட வல்லுநர்கள் கூறியுள்ள ஒரு முக்கியமான 'பாயிண்ட்' உற்சாகத்தைக் கொடுத்திருக்கிறதாம்.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, தொடர்ந்து, முக்கிய சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அடுத்தகட்டமாக, பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கான தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட்டு, ஏகமனதாக தன்னைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் பணிகளை ஈபிஎஸ் தொடங்கி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அதுதொடர்பான ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, அவருக்கு சட்ட ஆலோசனை வழங்கும் குழுவினர் ஒரு நம்பிக்கையான பாயிண்டைக் கூறியுள்ளனராம்.

An important point given by senior legal experts has given happiness to Edappadi Palaniswami, who has embarked on the plan to hold general secretary election in AIADMK.