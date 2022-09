யாருங்க டெம்பரவரி..? கையில் ஒரு பேப்பர்.. விரலிலேயே வட்டம் போட்டு ஆவேசமாகப் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எனது பதவி தொண்டன் கொடுத்த பதவி. பர்மனன்ட் பதவி. ஸ்டாலின் சொல்வது போல டெம்பரவரி பதவி இல்லை. ஸ்டாலின் அவர்களே உங்களைத்தான் உங்கள் அப்பா கடைசி வரை நம்பாமல் டெம்பரவரி பதவியிலேயே வைத்திருந்தார் என விமர்சித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

சென்னை வடபழனியில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஸ்டாலினின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மேலும் பேசிய அவர், அதிமுகவை தொண்டன் தான் தலைமை தாங்கி நடத்த வேண்டும். எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லையென்றால் மேடையில் இருக்கும் யாரோ ஒருவர் தலைமைப் பதவிக்கு வருவார். எப்போதும் அதிமுக தொண்டர்களில் ஒருவன் தான் அதிமுகவுக்கு தலைமை தாங்குவான் எனப் பேசியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

English summary

"If the DMK government wants to close down the Amma Unavagam, the people will retaliate in elections. People will surely learn a lesson.” Edappadi Palaniswami criticized.