அதிமுக அலுவலக சாவி.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ட்விஸ்ட் வைத்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. அதிகாலையில் பரபரத்த சேலம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுக அலுவலகத்திற்கு செல்வதற்கான தடை நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்திற்கு சென்றுள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 11 ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்கு தடை விதிக்க ஓபிஎஸ் உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியிருந்தார். ஆனால் உயர்நீதிமன்றமோ அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் அக்கட்சியின் சட்டவிதிகளின்படி நடக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

இந்த தீர்ப்பு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்ததால் கட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்றார். அப்போது அந்த அலுவலகம் பூட்டப்பட்டிருந்தது. இதனால் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் அந்த பூட்டை உடைத்தனர். இதை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் தடுத்தனர்.

Edappadi Palanisamy takes the ADMK office key with him to Salem and he is conducting discussions with his supporters.