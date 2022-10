தேவர் குருபூஜை: தங்கக்கவசம் எங்களுக்கு தான்! ஈபிஎஸ் தரப்பின் மாஸ்டர் பிளான்!ராஜன் செல்லப்பா விளக்கம்

Chennai

சென்னை: தேவர் குருபூஜையின்போது முத்துராமலிங்க தேவருக்கு அணிவிக்கப்படும் தங்ககவசத்தை வங்கி நிர்வாகம் எங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என ராஜன் செல்லப்பா கூறினார். இதற்கிடையே அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளிட்டவர்கள் இன்று தேவர் நினைவிட அறங்காவலர் காந்திமீனாவை சந்தித்து ஆதரவு கோரினர்.

முத்துராமலிங்க தேவருக்காக கடந்த 2014ம் ஆண்டில் ரூ.1.5 கோடி மதிப்பில் 13 கிலோ எடையுள்ள தங்க கவசத்தை முன்னாள் முதல் அமைச்சர் ஜெயலலிதா வழங்கினார்.

இந்த தங்க கவசம் அக்டோபர் 30ம் தேதி தேவர் குருபூஜையின்போது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங் தேவர் நினைவிடத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அணிவிக்கப்படும்.

