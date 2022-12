‘டாப்’ தலைவர் மூலம் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ‘கேட்’ போட முயன்ற எடப்பாடி.. கூடவே இருந்தாராம்! அப்படி போகுதா கதை?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், குஜராத் சென்றிருந்தபோது, எடப்பாடி பழனிசாமி செல்லாத நிலையிலும், தனக்கு ஆதரவான ஒரு தலைவர் மூலம், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க ஈபிஎஸ் முயற்சித்ததாக அதிமுக வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர படேல் பதவியேற்பு விழாவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தபோதும், அவர் செல்லவில்லை. இதுதொடர்பாக பூபேந்திர படேலுக்கு கடிதம் எழுதிவிட்டார்.

குஜராத் சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம் பிரதமர் மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா ஆகியோரைச் சந்தித்துப் பேசினார்.

ஓபிஎஸ், மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் நெருக்கமாகச் சந்தித்துப் பேசுவதை விரும்பாத எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒரு முக்கிய தலைவர் மூலம் மூவ் செய்துள்ளார்.

இரண்டில் ஒன்று பார்க்க முடிவு.. மதுரையில் போட்டி பொதுக்குழு! பரபரக்கும் பன்னீர்செல்வம் டீம்!

English summary

Sources says that when AIADMK coordinator O.Panneerselvam visited Gujarat, he tried to put pressure on OPS through a leader who supported him, even though Edappadi Palaniswami was absent.