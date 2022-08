25 எம்எல்ஏக்கள்ட பேசியாச்சு! ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் போட்ட குண்டு! உற்சாக ஓபிஎஸ்! படபடப்பில்லாமல் இபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் தங்கள் தரப்புக்கு வர 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் என அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான கோவை செல்வராஜ கூறியிருக்கும் நிலையில், அதெற்கெல்லாம் வாய்ப்பேயில்லை என பதற்றமில்லாமல் இருக்கிறதாம் எடப்பாடி தரப்பு..

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சாதகமான நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஆடி மாதம் நிறைவடைந்ததும் சசிகலாவை ஓ பன்னீர்செல்வம் சந்தித்து பேசுவார் என தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது. அதைப்போலவே தற்போது ஏற்பாடுகளும் நடக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்திற்கு இடையே ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக இணைந்து செயல்படுவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பே மேலோங்கி நிற்கிறது. அதுவும் விரைவில் நடக்கும் என்கின்றனர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

