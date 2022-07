சக்கரம் மேல வந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா..? ஞாபகம் இருக்கட்டும் ஸ்டாலின் - திமுகவை சீண்டிய எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இன்று நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவையும், முதல்வர் ஸ்டாலினையும் சீண்டியுள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு திமுக உதவி செய்வதாகவும், இருவரும் இணைந்தே அதிமுக தலைமைக் கழகத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் ஈபிஎஸ்.

காலத்தின் சக்கரம் மீண்டும் மேலே வரும், கீழே உள்ள சக்கரம் மேலே வந்தால் என்ன ஆகும் என்பதை ஸ்டாலின் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் பேசியுள்ளார் ஈபிஎஸ்.

எதிராகத் திரும்பிய அம்பு.. ஓபிஎஸ் கேப்சர் பிளானை தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்த ஈபிஎஸ் டீம்.. போச்சே!

English summary

In ADMK general committee meeting, Edappadi Palaniswami has criticized DMK and Chief Minister Stalin. Edappadi Palanisamy has warned that Stalin should remember what happens if the wheel comes up again.