சல்லி சல்லியா நொறுங்கிய கணக்கு! கடுப்பான எடப்பாடி & கோ! டெல்லியில் சாதித்த ‘வாரிசு’! இங்கே எப்படி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் 99 சதவீத நிர்வாகிகளின் ஆதரவு தனக்கு இருந்த போதிலும் நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் தான் அளித்த கடிதங்களை சபாநாயகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாததாலும், பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த ஏழு நாட்களுக்கும் மேலாக அதிமுக கட்சிக்குள்ளே ஒரு கலவரமே வெடித்து நடந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் கிட்டத்தட்ட கட்சியை எடப்பாடி பழனிச்சாமி கைப்பற்றி விட்டதாகவே அரசியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

பெரும்பாலான மாவட்ட செயலாளர்கள் ஓபிஎஸ் பக்கம் செல்லாமல் எடப்பாடி தரப்பில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர். மனோஜ் பாண்டியன், வெல்லமண்டி நடராஜன், வைத்தியலிங்கம் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சிலர் மட்டுமே ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்புக்கு ஆதரவாக உள்ளனர்.

மாண்புமிகு அமைச்சர் ரவீந்திரநாத் குமார்! ஓபிஎஸ்க்கு எடப்பாடி கொடுத்த மெகா ஆஃபர்! ஆனால் ஒரு சிக்கல்?

English summary

Although he has the support of 99 percent of the executives in the AIADMK, there are reports that Edappadi Palanichami's side is deeply dissatisfied because the Speakers did not accept the letters he gave in the Parliament and the Legislative Assembly and because the general secretary election has been banned.