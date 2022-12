எல்லா பக்கமும் அடி! எடப்பாடிக்கு எதிராக களமிறங்கிய திமுக அமைச்சர்!இது என்ன புது ஐடியாவால்ல இருக்கு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஒருபுறம் ஓ.பன்னீர்செல்வம் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கும் நிலையில் கூட்டணி தலைமை தொடர்பான விவகாரத்தில் பாஜக நெருக்கடியும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில் தனது ஆதரவாளர்களை திமுக பக்கம் இழுப்பதற்கு அக்க கட்சி தலைமை மூத்த அமைச்சர்களை களமிறக்கி இருப்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கடும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஓபிஎஸ் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக கூறி கட்சியில் ஒற்றை தலைமை தான் வேண்டும் என மூத்த நிர்வாகிகள் போர்க்கொடி தூக்க தற்போது ஓபிஎஸ்ஸையே கட்சியை விட்டு விரட்டும் அளவுக்கு வந்திருக்கிறது.

ஒருபுறம் நிர்வாகிகள் ஆதரவு தனக்குத்தான் இருக்கிறது என எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்களும், தொண்டர்கள் ஆதரவு தனக்கு தான் இருக்கிறது என ஓ.பன்னீர்செல்வமும் கூறிவரும் நிலையில் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்குப் பிறகு முடிவு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.

English summary

While O. Panneerselvam is raising the war flag on the issue of single leadership in the AIADMK, the BJP's crisis on the alliance leadership issue has also increased for Edappadi Palanichami. In this situation, there are reports that Edappadi Palaniswami is deeply dissatisfied with the fact that the party leader is fielding senior ministers to draw his supporters to the DMK side.